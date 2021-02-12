Изменял жене? Актера "Интернов" втянули в безобразные семейные распри

Звезда сериала "Интерны" оказалась втянута в чужие семейные разборки. Актера Михаила Павлика обвинили в романе на стороне.

Артист много лет счастлив в браке. Михаил Павлик называет себя хорошим семьянином. В окружении актера сериала "Интерны" есть женщины, с которыми он поддерживает чисто дружеские отношения. Супруга, как заметил Михаил, знает обо всех его приятельницах и не ревнует, так как между ними царит доверие.

Слухи о том, что он неверен жене, стали для Павлика громом среди ясного неба. Артиста заподозрили в романе с давней знакомой 35-летней Кристиной Спиридоновой.

Кристина Спиридонова, в свою очередь, встречается с фитнес-тренером Романом Кравцовым. Недавно девушка сообщила избраннику радостную новость – она ждет малыша. Кравцов не рад переменам. Более того, фитнес-тренер боится, что ребенок, которого его зазноба носит под сердцем, зачат не от него.

Сомнения в душе Романа Кравцова поселила его мать – Анна Кравцова. Пенсионерка рассказала сыну, что застукала потенциальную невестку в обществе Михаила Павлика. Дескать, ее неожиданное появление в буквальном смысле вытащило парочку из постели.

Кравцова не срывает, что недолюбливает Спиридонову. Кристина, по ее мнению, плохо готовит и не умеет поддерживать порядок в доме.

Кристина Спиридонова обвинения потенциальной свекрови отрицает. Она отметила, что Анна Кравцова не может смириться с тем, что ее почти 50-летний сын вырос. Девушка уверена, что пенсионерка ревнует ее к отпрыску. Женщине не нравилась ни одна из избранниц Романа.

Михаил Павлик и Кристина Спиридонова прошли проверку на детекторе лжи в рамках шоу "На самом деле" Первого канала. Полиграф показал, что звезда сериала "Интерны" никогда изменяла жене со Спиридоновой.

Между тем эксперты программы выяснили, что Кристина врала о беременности. Медицинское исследование не подтвердило интересное положение. Роман Кравцов полагает, что зазноба просто-напросто хотела подтолкнуть его к женитьбе, поэтому солгала.