Топ-10 любимиц Голливуда

По результатам опроса, проведенного среди известных актеров, режиссеров, продюсеров и других представителей киноискусства, The Hollywood Reporter опубликовал рейтинг самых популярных женских персонажей голливудских проектов. Список возглавила героиня легендарной экранизации саги о Гарри Поттере – юная волшебница Гермиона Грейнджер.

До съемок в "Поттере" девятилетняя Эмма Уотсон, сыгравшая принципиальную и не по годам умную девочку Гермиону Гейнджер, не была связана с миром кино. Успех экранизации во многом является следствием того, что автор романов Джоан Роуллинг лично принимала участие в кастинге, утверждая юных актеров на главные роли. Взрослея вместе со своей героиней, Эмма стала самой настоящей звездой, которую как-то приглашал на свидание не кто-нибудь там, а сам принц Гарри.

Впервые принцесса Лея из "Звездных войн" в исполнении Кэрри Фишер появилась на большом экране в 1977 году, но популярность персонажа и не думает сходить на нет. 60-летняя актриса уже давно сыграла десяток других не менее ярких ролей, но зрители ее по-прежнему помнят исключительно как Лею Органу.

Сара Мишель Геллар уже смирилась, что ее удел – исключительно подростковые сериалы. Впрочем, обладательницу премии "Эмми" этот факт вряд ли может расстроить. Третье место в престижном рейтинге досталось главной героине сериала "Баффи – истребительница вампиров" в исполнении Геллар.

Четвертое место – у героини посовременней. Узнаете "злодейку" Миранду Пристли? Роль в комедии Дэвида Фрэнкела "Дьявол носит Prada", безусловно, стала одной из самых запоминающихся в исполнении Мэрил Стрип. Четвертое место среди самых любимых героинь Голливуда.

Замыкает пятерку лидеров кумир нескольких поколений и звезда 90-х – красавица-карьеристка Дана Скалли из "Секретных материалов". Согласитесь, на месте главной актрисы просто невозможно представить кого-либо вместо Джиллиан Андерсон.

А вот Тина Фей сама придумала свою героиню. Ведь ситком "Студия 30" – собственный проект актрисы, в котором она лично распределяла главные роли. Лиз Лемон в исполнении Тины вот уже более десять лет остается одним из самых популярных вымышленных персонажей во всем мире.

Американский телесериал "Парки и зоны отдыха", снятый в так называемом жанре псевдодокументалистики, вот уже седьмой год удерживает пристальное внимание зрителей. Ну а деловая женщина Лесли Ноуп в исполнении Эми Полер остается одним из самых узнаваемых лиц телеэкранов.

Несмотря на то что карьеру Эмилия Кларк начала строить еще в 2009 году, именно роль Дейенерис Таргариен в культовом сериале "Игра престолов" стала для нее настоящим пропуском в мир кино.

Сложно поверить, но комедия Роберта Лукетича "Блондинка в законе" вышла более 15 лет назад. Но это не мешает трогательной и непосредственной Эль Вудс оставаться одной из самых любимых героинь мира кино. 25-летняя Риз Уизерспун после выхода картины была номинирована на кинопремию "Золотой глобус" и, разумеется, получила массу интересных предложений от режиссеров.

81-летняя королева мюзиклов Джули Эндрюс известна не только благодаря своим выступлениям на сцене. Роль Мэри Поппинс в 1964 году принесла ей всемирную славу, которая не утихает и по сей день.

