Кейт Уинслет разрыдалась на встрече с жутко постаревшим Леонардо Ди Каприо

Дружба Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо длится уже более 25 лет. Вместе знаменитости работали в кинохите Джеймса Кэмерона "Титаник", а также в ленте 2008 года "Дорога перемен". В свежем интервью Уинслет призналась, что не видела лучшего друга несколько лет.
Всему виной, говорит Уинслет, пандемия коронавирусной инфекции и плотный рабочий график. В прошлом году 45-летняя Кейт снималась в сериале "Мейр из Исттауна", который, к слову, принес ей статуэтку "Эмми" в номинации "Лучшая актриса в мини-сериале".
Недавно долгожданное воссоединение Уинслет и Ди Каприо состоялось. Как призналась актриса, она разрыдалась, увидев друга, и не могла перестать плакать. Кейт и Леонардо три года были в разлуке.
Артистка подчеркнула, что знает коллегу по "Титанику" большую часть своей жизни. Уинслет считает Ди Каприо человеком надежным и преданным.
Отметим, в последнее время в Сети все чаще обсуждают внешний вид Леонардо Ди Каприо. 47-летний артист потерял былую привлекательность и жутко постарел – отмечают сплетники, глядя на его пляжные фото. Знаменитость отрастила живот и второй подбородок.