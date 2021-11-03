"Расслабляет": Дарья Мороз одинокими вечерами отдается неожиданной тайной страсти

Актриса Дарья Мороз сегодня очень востребована у режиссеров. В этом, 2021 году, свет увидели три проекта с участием звезды: сериалы "Медиатор" и "Клиника счастья", а также третий сезон "Содержанок". Кроме того, знаменитость пробует себя в качестве кинопродюсера. По словам Дарьи, каждый день она буквально утопает в рабочих делах и заботах о дочери-школьнице. Времени на себя у актрисы крайне мало, ведь освобождается она только ближе к ночи.
Между тем у Мороз есть тайное увлечение, от которого она не в силах отказаться. Одинокими вечерами Дарья отдается неожиданной страсти.
"Я включаю кино и… ВЯЖУ 😂 Да-да! И поверьте, это расслабляет мозг не хуже медитации (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассказала звезда "Содержанок" в личном инстаграм-аккаунте.
Мороз постоянно совершенствуется в рукоделии. Актриса смотрит обучающие ролики на "Ютуб", которых, по ее словам, великое множество.
"Вот такой у меня неожиданный секретик спокойствия💪🏻 Могу при желании связать даже купальник для отпуска😜", – рассказала звезда кино и сериалов.
Дарья добавила, что скоро довяжет юбку изумрудного цвета. Результатом многочасовых трудов актриса обещала похвастаться позже в личном микроблоге.
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