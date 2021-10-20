"Ужас!": Мороз затравили за нелепый вид дочери

Дарья Мороз показала, как сейчас выглядит ее 11-летняя дочь от Константина Богомолова. Накануне наследница артистки решилась на радикальную смену имиджа.

Знаменитость призналась, что с самых ранних лет приучила свою дочь, что пользоваться нужно только услугами самых лучших мастеров своего дела. Соглашаться на меньшее якобы просто не имеет никакого смысла. Так, она отвела девочку к своему стилисту, который и отвечает за уже ставшую фирменной роскошную прическу платиновой блондинки.

Артистка опубликовала фото, на котором они с дочерью стоят в одинаковых позах. Мать и наследница позируют в профиль, что в очередной раз подчеркивает их поразительное сходство. Некоторые отметили, что девочка крайне похожа и на папу. "Верхняя часть лица мамина, нижняя – папина", – упомянули самые внимательные.

Однако мысли других подписчиков были заняты лишь изменениями в цвете волос маленькой девочки. Несмотря на то, что пока ее стрижка крайне напоминает мамину, быть блондинкой дочь Дарьи Мороз отказывается. На кадре она предстала перед публикой с синими волосами.

Публика ахнула. Многие затравили артистку и указали, что она слишком многое позволяет своей дочери, о чем потом может пожалеть. "Ужас!", "Не рановато красоту наводить? Лицо детское, прелестное, зачем красить глаза и волосы?", "Она ребенок, а не роковая женщина", "Не могу позволить своему ребенку стать русалкой", – возмутились они. Поклонники же заступились за Дарью и похвалили их с дочерью за смелость.

