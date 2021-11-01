"Страшно смотреть": народ оторопел от вида звезды "Кухни" с грудничком на огромной высоте

Звезда серила "Кухня" Мария Горбань в августе стала мамой во второй раз. У актрисы родился сын Нолан.
В личном микроблоге Мария опубликовала архивное видео. В кадре актриса запечатлена с ребенком на фоне роскошного пейзажа. Актриса, прислонившись спиной к балконному ограждению, прижимает к себе новорожденного.
"Уткнуться носом… глубоко вздохнуть и закрыть глаза… на миг – очень короткий и одновременно бесконечный – можно ощутить то самое абсолютное счастье 🤍(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала ролик Горбань.
Кадры у подписчиков Марии вызвали противоречивые чувства. Вид любящей мамы и малыша прекрасен, говорят пользователи Сети. Великолепной кажется и панорама, открывающаяся с балкона многоэтажки. Однако тот факт, что новорожденный оказался очень близко к ограждению, провоцирует тревогу. Дескать, позировать так с грудничком опасно.
"Мне за малыша страшно стало! А вид действительно прекрасен 😍", "Почему мне страшно смотреть 🙈", "На балконе страшно за малыша на руках", – рассуждают оторопевшие пользователи Интернета.
На днях звезда сериала "Кухня" Мария Горбань крестила младшего ребенка. Церковное таинство состоялось в одном из храмов Москвы. На церемонии присутствовал отец малыша – оператор Кирилл Зоткин, дочь актрисы от прошлых отношений Стефания и крестные родители.
Горбань и Зоткин поженились незадолго до рождения их общего сына. Влюбленные не стали устраивать пышное торжество. Маленький Нолан появился на свет в США. В Россию семейство вернулось относительно недавно.
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