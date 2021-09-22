Недавно родившей звезде "Кухни" отказали в операции: Я больше не могу ходить с этим

Актриса рассказала о проблемах со здоровьем.

Звезда сериала "Кухня" Мария Горбань недавно во второй раз познала радость материнства. 34-летняя актриса 5 августа родила сына Нилана в одном из перинатальных центров Майами.

Недавно Горбань с наследником вернулась в Москву. Актриса и ее супруг, фотограф Кирилл Зоткин, готовятся к переезду в новое жилище. Между тем приятные хлопоты, связанные с родительством, омрачают проблемы со здоровьем. Из-за растущей груди у знаменитости появились сильные боли в спине. Горбань призналась, что будет вынуждена уменьшить свой роскошный бюст. Операция необходима, иначе проблемы с позвоночником усугубятся.

Актриса уже побывала на консультации у пластического хирурга. Мария планирует доверить свое здоровье человеку, которого хорошо знает, – своему крестному отцу. "Я больше не могу ходить с этим размером!" – отметила звезда "Кухни". По словам Марии, ее грудь бесконтрольно увеличивается.

Медик уговорил актрису не торопиться с хирургическим вмешательством. Дело в том, что после родов прошло слишком мало времени. По словам доктора, Марии Горбань придется подождать как минимум полгода.

Отметим, ранее уменьшение груди сделала певица Анна Семенович. У вокалистки диагностировали гигантомастию – ее молочные железы постоянно увеличивались в размере. Артистке пришлось лечь на стол хирурга.