"Примитивно": поклонники в шоке от вида голого тела только что родившей Марии Горбань

Недавно актриса Мария Горбань во второй раз стала мамой. Кажется, что после родов прошло слишком времени, чтобы удивлять подписчиков своими откровенными фотографиями.
Артиста выложила несколько новых кадров в своем аккаунте в "Инстаграме". На них красотка престала перед публикой совсем обнаженной. Мария лишь прикрыла некоторые части своего тела руками или повернулась к камере так, чтобы фанаты не смогли разглядеть то, что не нужно.
Поклонники были шокированы формами Горбань. Они уверены, что не так должна выглядеть женщина, которая только родила. Так, на снимках видно не только худые высокие ноги актрисы, но и линию пресса.
Многие фолловеры восхотились блогером и оставили огромное количество комментариев. Они вдохновились красотой Марии.
"Красотка", "Шикарная мама", "Очень красивая Машенька", "Очень крутая", "Серьезная заявка на победу", – не смогли сдержать эмоций поклонники.
Конечно, нашлись и те, кто не разделил с остальными всеобщую радость. Одному из комментаторов фотография показалась слишком обычной.
"Почему женская сексуальность – это всегда обнаженка???? Пимитивно", – высказался он.
Сама знаменитость не стала отвечать никому из поклонников. Она лишь подписала свой пост очень кратко и понятно.
"Я мама двоих детей. А еще, я уже много лет в рейтинге 100 самых сексуальных женщин России. А еще, я очень скромная" – написала звезда.
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