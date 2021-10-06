С бородой и пузиком: "поднявшегося из ямы" дебошира Николаева едва узнали

В Сети активно обсуждают звезду сериала "День рождения Буржуя" Валерия Николаева. 56-летний актер впервые за долгое время появился на экране. Артист дал интервью писательнице Татьяне Устиновой.
Поклонники едва узнали Николаева. Артист заметно поседел, отрастил бороду. Кроме того, у 56-летней знаменитости начало расти пузико.
Пользователи Сети с сожалением отметили, что Валерий Николаев собственноручно загубил свою карьеру. Знаменитость заработала славу дебошира. Между тем фанаты рады, что актер смог "подняться из ямы".
В 2016 году Николаев сбил женщину в центре Москвы. Артист пытался скрыться с места ДТП. В попытке ускользнуть от стражей порядка он протаранил несколько авто и наехал на сотрудника полиции. Машину, которой управлял Валерий, остановили с помощью шипованной ленты. Полицейским пришлось силой выволакивать звезду отечественного кино из салона. В момент происшествия актер был пьян.
Звезда сериала "День рождения Буржуя" получила десять суток ареста. Затем артист допустил еще одно серьезное нарушение ПДД и его лишили прав. Позднее его вновь поймали на игнорировании правил и дали 15 суток.
"Респект Валерию, не все могут подняться из ямы, в которую сами попадают, держаться и биться до конца, и хорошо, что не все здоровье растерял, только вот из работы слетел, но это очень многих касается и алкоголь не причем, правила кино, к сожалению, но может вернется, главное амплуа свое, новое найти, на героя-любовника уже не тянет (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – рассуждают поклонники актера.
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