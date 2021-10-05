Евгений Стычкин о жестокости к своим детям: Они ничего не скажут

47-летний Евгений Стычкин признался, что не является идеальным родителем. Дети артиста испытывают трудности в общении с ним.
Стычкин назвал себя человеком авторитарным и взбалмошным. Как оказалось, у Евгения есть только своя правда, за которую он готов держаться до победного.
Отпрыскам бывает очень сложно с Евгением. "Мальчикам по-своему, девочкам по-своему, — но, конечно, трудно", – рассудил актер в свежем интервью.
Между тем Евгений надеется, что любовью и нежностью он компенсирует наследникам свою жестокость и вспыльчивость. Зная о своих особенностях, Стычкин старается относиться бережнее к детям и не наносить им глубоких душевных ран.
Евгений Стычкин отметил, что его дети никогда не обсуждают проблемы семьи с посторонними. Наследники актера никогда не будут давать интервью на этот счет.
"Они хорошо воспитаны, они ничего не скажут", – поделился Евгений.
Напомним, первая дочь Евгения Стычкина родилась от однокурсницы Юлии Жемчуговой. От брака с пианисткой Екатериной Сканави у знаменитости есть сыновья Алексей и Лев, а также дочь Александра. В октябре 2020 года нынешняя жена актера, звезда сериала "Содержанки" Ольга Сутулова, родила мальчика, которого назвали Михаилом.
Популярные темы форума
ЮЛИЯ НАЧАЛОВА
Как сказать об этом матери?
Жуткая история
Моя мама — грязнуля, и это невыносимо!
Абдоминопластику стоит ли делать
Самый большой сбой сети за последние пять лет