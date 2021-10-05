"Какая дрянь": размазанный Стычкин затаил обиду на блогера BadComedian

Евгений Стычкин не боится критики, но BadComedian задел его за живое.

В свежем интервью актер и начинающий режиссер Евгений Стычкин высказал претензии к видеоблогеру Евгению Баженову, более известному под псевдонимом BadComedian. Кинокритик не раз бранил картины с участием актера, однако в ролике о фильме "На Париж" он в буквальном смысле размазал Стычкина и его коллег.

По словам Евгения Стычкина, большинство обзоров у BadComedian ему казались "смешными и симпатичными". Актер всегда с юмором реагировал на ролики видеоблогера, не обижался на критику и даже осуждал коллег, которые хотели засудить Баженова.

Все изменилось, когда обозреватель выпустил ролик, в котором в пух и прах разнес фильм на "На Париж". В ленте Евгений Стычкин играл одну из главных ролей. С тех пор актер затаил обиду на обозревателя.

"Это было нечестно и неприятно", – сказал об обзоре Евгений. По словам Евгения, тот ролик BadComedian был очень похож на заказную передачу на телевидении.

Евгений Баженов, считает артист, обладает авторитетом у аудитории и оказывает на нее огромное влияние. У миллионов людей обзоры BadComedian формируют то или иное отношение к картинам. Евгений Стычкин подчеркнул, что блогер приучил людей безоговорочному доверию, которое использует теперь для манипуляций. Сегодня у Баженова развязаны руки – он может "лажать" любой фильм.

Манипуляция в обзоре BadComedian на картину "На Париж", отметил Евгений Стычкин, строится на болезненной для нашего народа теме – патриотизм. Кроме того, по мнению актера, сравнивать советские фильмы о войне и современные картины некорректно.

"Ставишь кусочек из фильма "В бой идут одни старики" или из фильма "Они сражались за Родину", а потом ставишь любой кусок из любого — хорошего, плохого, веселого или грустного — сегодняшнего фильма и говоришь "ну, вы только посмотрите какая дрянь", – рассудил Евгений Стычкин.