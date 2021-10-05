Связавшегося с королевой красоты разведенного актера ждало разочарование

Станислав Бондаренко в 2015 году развелся с женой – актрисой Юлией Чиплиевой. По словам артиста, его брак распался из-за постоянных конфликтов и ревности супруги.
Юлия Чиплиева была уверена, что у ее мужа есть другая женщина. Дескать, у него интрижка с победительницей конкурса "Мисс Россия 2010" Ириной Антоненко.
В эфире шоу "Судьба человека" телеканала "Россия 1" Станислав Бондаренко сообщил, что не изменял жене с Ириной Антоненко. Между тем, по словам актера, после развода он действительно сошелся с финалисткой конкурса красоты и даже собирался на ней жениться.
Но Станислава ждало разочарование. Бондаренко был настроен на семью и детей, однако Антоненко думала только о карьере. "Я не мог ее насильно заставить быть со мной", – рассуждает теперь Станислав.
Актер отметил, что был счастлив рядом с Антоненко, однако у этих отношений не было развития. Со временем роман сошел на нет.
Долгожданное счастье Станислав Бондаренко обрел с моделью Аурелией Алехиной. Супруга подарила звезде отечественных теленовелл двух дочек. Также у знаменитости подрастает 13-летний сын Марк от первого брака. Бондаренко принимает активное участие в воспитании отпрыска.
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