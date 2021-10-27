Звезда "Зены – королевы воинов" сообщила о перезапуске сериала и выходе героини на пенсию

Сериал "Зена – королева воинов" выходил на экраны с 1995 по 2001 год. История беспощадной воительницы Зены и ее помощницы Габриэль очень полюбилась зрителям и нашла продолжение в комиксах, книгах и компьютерных играх. Создатели проекта несколько раз планировали перезапуск сериала, однако у них ничего не вышло.
Исполнительница главной роли в сериале "Зена – королева воинов" Люси Лоулесс, общаясь с журналистами призналась, что авторы шоу все еще мечтают о его возрождении. По ее словам, вернуть полюбившихся героев на экраны ранее не удавалось из-за отсутствия хорошего сценария. Лоулесс надеется, что в ближайшем будущем продюсеры найдут автора, который покажет "правильный путь".
Между тем у самой Люси Лоулесс уже есть кое-какие идеи для продолжения сериала. Актриса считает, что оригинальная Зена и ее подруга Габриэль в перезапуске должны найти новую Зену и передать ей эстафету. После этого героини культовой ленты могут отправиться на пенсию и переехать на остров Лесбос. "И открыть гостиницу типа "постель и завтрак", – рассудила Лоулесс.
Люси Лоулесс дала понять, что хотела бы появиться в ребуте "Зены – королевы воинов". К продолжению также с большим удовольствием присоединится актриса Рене О’Коннор, которая играла Габриэль.
Готовность Люси Лоулесс сняться в продолжении сериала "Зена – королева воинов" играет на руку авторам. Сюжет, в котором Зена из культовой ленты передает полномочия новой главной героине, может в конечном итоге привлечь поклонников истории к свежему шоу и сделать их лояльнее. В любом случае продюсерам придется со всей ответственностью подойти к поиску актрисы на роль новой Зены.
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