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Сериалы
Смена главных героев: что известно о возможном продолжении сериала "Клон"

Смена главных героев: что известно о возможном продолжении сериала "Клон"

Разговоры о долгожданном сиквеле мыльной оперы идут уже много лет – что о нем известно
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Запутанная история любви Жади и Лукаса была хорошо знакома многим телезрителям. Сериал "Клон", снятый в Бразилии, сразу же завоевал толпы поклонников по всему миру. Несмотря на то, что мыльная опера вышла на экраны 20 лет назад, многие фанаты до сих пор надеются на ее продолжение.

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Сериал закончился после 250 серий – в финале главные герои наконец обрели свое счастье, а все сюжетные линии получили логическое завершение. Единственный повод предполагать, что история еще не закончилась – неоднозначная концовка для клона Лео и его создателя, которые уходят в пустыню. Поэтому уже вскоре после финала мыльной оперы появились слухи о его продолжении, которые вызывают у поклонников вопросы до сих пор.

Уже во время съемок у Джованны Антонелли и Мурило Бенисио, сыгравших главных героев, завязался бурный роман, за которым пристально следила не только вся Бразилия, но и фанаты по всему миру. Именно в этот период продолжение сериала могло бы иметь наибольший успех, однако студия "Глобо" столкнулась сразу с несколькими препятствиями.

Сначала в том, что сиквел повторит успех "Клона", засомневалась сценаристка Глория Перес. Потом ситуацию усложнил скандальный разрыв Джованны и Мурило: у экс-возлюбленных начались суды из-за их общего сына и желания актрисы уехать из страны с новым избранником. А в 2018 году у фанатов мыльной оперы снова появилась надежда.

Три года назад о возможном продолжении "Клона" заговорили снова. Один из продюсеров проекта, Гильермо Болела, объявил в своем интервью, что студия "Глобо" планирует снять полнометражный фильм. Взбудораженные поклонники сериала распространили эту информацию в Сети, однако она не подтвердилась.

Известно, что сюжет возможного сиквела, если тот выйдет на экраны, будет завязан на судьбе взрослой Самиры, дочери Мохаммеда и Латифы, и Хадижи, дочери Жади и Саида. К тому же, по слухам, в продолжении мыльной оперы Лукас и Жади могут столкнуться с новыми препятствиями в отношениях после появления клона и даже расстаться.

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Кадр youtube.com
27 октября 2021, 09:59 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник

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