Разводы, захват судна и арест: как сложилась жизнь звезд сериала "Зена – королева воинов"

Накануне, 29 марта, звезде культового сериала "Зена – королева воинов" Люси Лоулесс исполнилось 52 года. Роль девы-воительницы стала для артистки самой знаковой. Сегодня о Лоулесс мало что слышно. Между тем ее жизнь наполнена событиями.

В теленовеллу "Зена – королева воинов" Люси Лоулесс попала случайно. Изначально на роль утвердили другую артистку, звезду сериала "Чудеса науки" Ванессу Эйнджел. Незадолго до съемок Ванесса заболела, ей пришлось срочно искать подмену. Создатели многосерийной картины о закованной в доспехи женщине обратили внимание на Лоулесс.

Люси идеально вписалась в образ. Зрители сразу полюбили Зену. Более того, сама артистка привязалась к своей героине. После завершения съемок сериала Лоулесс не раз признавалась, что скучает по ней.

"Зена – королева воинов" подарила артистке не только мировую известность, но и личное счастье. В процессе работы над теленовеллой она сблизилась с продюсером Робом Тапертом. Ради этих отношений Люси Лоулесс оставила отца своей наследницы Дэйзи. Артистка и продюсер женаты уже более 22 лет, у них два общих сына.

Лоулесс много снимается в кино и сериалах. Однако роль Зены стала самой яркой в ее карьере.

Люси Лоулесс активно выступает за бережное отношение к природе. Она много лет является членом Greenpeace. Более того, знаменитая Зена вместе с единомышленниками как-то захватила нефтедобывающее судно. Артистка была арестована. Ей присудили 120 часов общественных работ.

Добавим, по сюжету сериала у знаменитой королевы воинов была верная помощница Габриэль. Ее сыграла Рене О'Коннер.

Рене попала в киноиндустрию очень рано. Уже в 16 лет она активно снималась в рекламе и эпизодах.

О'Коннер вышла замуж за предпринимателя Стива Мьюира еще во время съемок в сериале "Зена – королева воинов". В браке звезда родила сына Майлза. Через четыре года после появления ребенка Рене и Стив развелись. Сегодня О'Коннер почти не работает в кино, она много времени посвящает благотворительности и искусству.