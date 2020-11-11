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Сериалы

"Умирали с голоду": актер "Игры престолов" влез в долги из-за недоедающих отпрысков

Джейсон Момоа. Фото: PMA/AdMedia/www.globallookpress.com
Джейсон Момоа признался, что роль Кхала Дрого в фантастическом телепроекте не принесла ему большого дохода. Более того, после съемок в "Игре престолов" артист и его семья оказались в долгах.
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Проект, основанный на книгах Джорджа Р. Р. Мартина, вышел на экраны в апреле 2011 года. Джейсон Момоа играл вождя дотракийского кхаласара Кхала Дрого. Персонаж знаменитости умирает еще в первом сезоне "Игры престолов". По сюжету, жена Кхала, Дейнерис, чтобы облегчить страдание впавшего в беспамятство мужа, душит его подушкой.

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Джейсон Момоа вышел из каста "Игры престолов" до того, как сериал завоевал любовь зрителей по всему миру. После окончания съемок в картине актер несколько лет сидел без работы. У знаменитости копились неоплаченные счета и множились долги.

"Какое-то время мы буквально умирали с голоду. Я не мог найти работу. Это очень сложно, когда у тебя есть дети и ты полностью в долгах", – признался Момоа в свежем интервью.

У звезды популярного телепроекта двое отпрысков. В 2007 году супруга актера Лиза Боне родила дочь Лолу. В 2008 году на свет появился второй ребенок пары – сын Накоа-Вулф.

Материальное положение семьи Джейсона Момоа изменилось в 2016 году. Актер прошел пробы на роль в фильме "Лига справедливости". Через два года звезду "Игры престолов" утвердили в картину "Аквамен".

Сейчас Момоа востребован у режиссеров и продюсеров. Рабочий график актера расписан до 2024 года. В следующем, 2021 году, Джейсон появится на экранах в фильме "Дюна". Артист сыграл вместе с Тимоти Шаламе и Джошем Бролином.

Автор: 11 ноября 2020, 12:58 Источник: InStyle ✓ Надежный источник
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