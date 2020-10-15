Дочь откровенно о раке Евгении Симоновой

Актриса Зоя Кайдановская оказалась очередной звездной гостьей передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Артистка прокомментировала слухи о том, что ее мать, известная актриса Евгения Симонова из-за онкологического заболевания лишилась легкого.

В этом году Евгения Симонова отметила круглую дату. Прославленной артистке исполнилось 65 лет. Но кто даст?! Артистка выглядит невероятно молодо, а если появляется на каком-нибудь светском мероприятии, то неизменно получает восторженные комментарии о том, насколько стильно и эффектно выглядит.

При этом Евгения Симонова ведет довольно закрытый образ жизни. Она не дает интервью, не снимается для различных развлекательных шоу. Вероятно, поэтому вокруг артистки то и дело возникают разные слухи. Например, недавно стали поговаривать, будто Евгения Симонова борется с онкологическим заболеванием. Якобы в процессе этой борьбы она даже лишилась легкого. А всему виной – курение. Говорят, что актриса дымит как паровоз.

В беседе с Борисом Корчевниковым ее старшая дочь Зоя Кайдановская категорически отрицает все эти данные. "Хочу сейчас сказать, что новость о болезни мамы – чистой воды фейк. Не знаю, кому надо было ее сочинять! Нам многие звонили по этому поводу, обращались к маме и говорили, чтобы она немедленно бросила курить. А она вообще никогда не курила!" – заявила актриса.

По словам Зои Кайдановской, Евгения Симонова с юмором относится ко всем пересудам. "Мама хохочет, читая все эти новости", – сообщила артистка.

Отметим, что 43-летняя Зоя Кайдановская пошла по стопам матери Евгении Симоновой. Как и родительница, она стала актрисой и трижды выходила замуж.От предыдущих мужей у Зои два ребенка. От Максима Славкина в 2000-м году она родила сына Алексея. Второй супруг Алексей Захаров является папой ее дочери Варвары, появившейся на свет в 2010-м. Дети не скучают по отцам, им достаточно внимания отчима своей мамы, прославленного режиссера Андрея Эшпая.