Дочь Харламова в грязных и драных носках закинула ноги на стол перед Асмус

У актрисы Кристины Асмус и юмориста Гарика Харламова подрастает семилетняя дочь Настя. После развода знаменитости делают все, чтобы их наследница оставалась счастливой и не переживала из-за распада семьи. Судя по соцсетям, девочка не испытывает недостатка в родительском внимании. Снимки малышки периодически появляются в инстаграм-аккаунтах Гарика и Кристины.
В свежей публикации в микроблоге Асмус призналась, что показывает только те снимки дочери, на которых та выглядит примерным ребенком. На таких кадрах Настя причесана и одета в чистое. В реальности, как намекнула знаменитость, ее чадо частенько бегает чумазым.
Кристина опубликовала свежее фото дочки. Актриса запечатлела, как ее наследница закинула ноги в грязных драных носках на стол. В зубах девочка держала вилку, ее голову венчал пучок из нечесаных волос.
Подписчики отметили, что черные ноги у ребенка после прогулки во дворе — это норма. Между тем, Кристина, по мнению интернет-обитателей, не должна позволять девочке в таком виде садиться за стол.
"Про носки уже все написали?", "фуууу 🤢", "Но дело не в носках, наверное. Ноги на столе в таких носках, это бред, уже девочка большая, не смешно совсем", – рассуждают пользователи Сети.
Популярные темы форума
Как привлечь внимание серьезного мужчины?
Как скинуть 7 кг за две недели?
Звонок мужу
Ксения Собчак виновата в аварии?