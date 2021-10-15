"Засуньте себе в жопу!": Асмус взбесилась после заявления новой избранницы Харламова

Актрису Кристину Асмус раздражают чужие советы.

Кристина Асмус возмущена сообщениями в соцсетях, которые ей присылают совершенно незнакомые люди. Пользователи Интернета, по словам звезды сериала "Интерны", настойчиво советуют ей найти "мужика".

Асмус между тем считает, что наличие любовника – необязательное условие для счастья женщины. Кроме того, демонстрировать свою личную жизнь публике на данном этапе она не готова. То, что она скрывает избранника, совсем не значит, что его не существует в природе.

Кристина подчеркнула, что не одинока. Более того, семья, друзья и коллеги Асмус уже познакомились с ее любимым человеком.

Артистка также напомнила, что не публиковала фото дочери в соцсетях до ее пятилетия. Факт отсутствия ребенка на странице не означает, что она его не рожала.

"И, ребят, засуньте себе в жопу выражение "найди себе мужика!". Все знакомые и незнакомые вам женщины и мужчины разберутся без вас 😘", – высказалась взбешенная знаменитость в личном микроблоге.

Напомним, в 2020 году Кристина Асмус развелась с юмористом Гариком Харламовым. Недавно комик подтвердил слухи о романе со звездой многосерийной мелодрамы "Крепостная" Катериной Ковальчук. С тех пор Харламов и его новая избранница активно демонстрирую идиллию на публике. Более того, недавно Ковальчук прямо завила свои права на комика. Публика пришла к выводу, что Катерина таким образом попыталась утереть нос Кристине.