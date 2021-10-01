Страдал ребенок: звезда сериалов Бондаренко рассказал о крахе брака

Артист отечественных теленовелл откровенно поделился личным.

Звезда сериалов "Непридуманная жизнь", "Верни мою любовь", "Провинциалка" Станислав Бондаренко женился еще во времена учебы в ГИТИСе. Супругой актера стала коллега по цеху Юлия Чиплиева.

В свежем интервью Бондаренко признался, что от этого брака его отговаривали мама и ныне покойный декан актерского факультета института Валентин Тепляков. Окружение Станислава считало, что молодые люди должны сначала состояться в профессии, а уж потом жениться.

Перед бракосочетанием актер сериала "Верни мою любовь" летал в Сочи – просить руки Юлии у ее родителей. Семья Чиплиевой тоже не одобрила ранний брак. Два дня Станислав Бондаренко уговаривал будущего тестя. В итоге артисты получили благословение родителей.

Брак Бондаренко и Чиплиевой просуществовал восемь лет. В этих отношениях Юлия и Станислав стали родителями – у пары появился сын Марк. Первенца артист назвал в честь своего героя из сериала "Провинциалка".

"Я старался сохранять брак, даже когда начали с женой сильно конфликтовать", – признался артист.

Когда стало понятно, что из-за постоянных скандалов страдает их ребенок, знаменитости подали на развод. Бондаренко было очень больно видеть, как переживает его маленький сын.

Сегодня Станислав Бондаренко активно участвует в жизни первенца. Мальчик периодически живет с папой. Марк прекрасно ладит новой семьей отца. В ноябре парню исполнится тринадцать. По словам Станислава, его отпрыск увлекается компьютерными играми. Ранее ребенок посещал занятия по боксу, но быстро охладел к этому виду спорта.

Актер женат во второй раз. Супруга Станислава Бондаренко, предпринимательница Аурелия Алехина, подарила знаменитости двух дочек – Алексию и Микаэлу. Крохи ходят в садик и уже изучают английский язык.