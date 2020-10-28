"Фальшивая и картонная": Юлия Снигирь высказалась о собственной актерской игре

Историческая драма "Великая" вышла на экраны в 2015 году. Режиссером ленты выступил Игорь Зайцев. Сериал рассказывал о российской императрице Екатерине II. Действия теленовеллы описывали события, которые происходили до восхождения супруги Петра III на трон.
Роль императрицы доверили Юлии Снигирь. В свежем интервью актриса призналась, что недовольна своей работой в сериале "Великая".
"Мне казалось все время, что я фальшивлю, подаю текст так, что речь кажется картонной, а все-таки я – Екатерина Великая", – поведала актриса.
По словам знаменитости, на съемках исторической теленовеллы к ней постоянно цеплялся звукорежиссер. Специалист все время заставлял актрису говорить громче. Юлия отметила, что в кадре артист обязан говорить четко, внятно, а повышать тон голоса вовсе необязательно. Снигирь не любит, когда в кино текст подают по-театральному, она предпочитает камерность и интимность.
Юлия Снигирь отметила, что в зарубежных картинах артисты часто произносят текст невнятно, однако зрители считывают эмоции и все понимают. Актриса удивилась, когда на съемках сериала "Хороший человек" режиссера Константина Богомолова ее не заставляли громко говорить в кадре. Актриса считает, что подобные нюансы отличают работу на федеральном канале от проектов, которые создаются для онлайн-площадок и видеосервисов.
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