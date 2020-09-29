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Сериалы

"Перестало биться сердце": звезда "6 кадров" Медведева сообщила о большом горе

Ирина Медведева. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда скетч-шоу "6 кадров" сообщила о трагедии в семье. Актриса Ирина Медведева лишилась близкого человека.
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Знаменитость потеряла любимую бабушку, на руках которой выросла. Артистка "6 кадров" рассказала, о мистическом совпадении, которым сопровождалась трагедия.

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По стечению обстоятельств пожилая женщина умерла в тот момент, когда по телевизору показывали выступление Медведевой в шоу "Три аккорда". Ирина пела песню Елены Ваенги, в которой есть строчки: "Мама, у меня сердце не бьется...".

"Вчера, когда я спела на Первом канале, перестало биться сердце моей бабушки", – написала Ирина. Звезда "6 кадров" отметила, что героиня композиции, которую она исполнила, возвращается в город своего детства, где, к сожалению, у нее уже нет близких.

Также Ирина Медведева рассказала о счастливых моментах из детства, которые связаны с бабушкой. Знаменитость не скрывает, что переживает из-за ухода родственницы. Артистке кажется, что, проснувшись этим утром, она стала на десять лет старше.

Как писали "Дни.ру", сейчас актриса Ирина Медведева живет на две страны. Несколько лет назад знаменитость вышла замуж за бизнесмена из Франции. В 2019 году звезда скетч-шоу "6 кадров" подарила избраннику сына. Периодически артистка приезжает в Россию, чтобы сняться в том или ином проекте.

Автор: 29 сентября 2020, 15:23 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

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