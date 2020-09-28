"Полная катастрофа": звезда "6 кадров" теряет вес на нервной почве

Звезда шоу "6 кадров" Ирина Медведева не стала задерживаться в декретном отпуске. Знаменитость вернулась к работе спустя несколько месяцев после родов.

В июне 2019 года Ирина Медведева стала мамой. Артистка подарила мужу, бизнесмену Гийому Буше, сына. Сегодня звезда и ее семья живут во Франции. Ирина часто приезжает в Россию, чтобы сняться в том или ином проекте.

"В Париже я готовлюсь, учу роли, провожу время с семьей, а в Москве у меня нет свободной минуты: мама сидит с ребенком, а я день и ночь работаю", – сообщила Медведева.

Совмещать работу и материнство, по словам актрисы, непростая задача. В этом вопросе примером для Ирины Медведевой являются многодетные актрисы Мария Порошина и Глафира Тарханова.

По словам Ирины, ее сыну всего год, однако он уже понимает на двух языках. У наследника актрисы отличный музыкальный слух.

Как сообщила артистка, во Франции малышей в ясли отдают с двух месяцев. В школу маленькие европейцы идут уже в три года. Отправлять чадо в образовательное учреждение так рано Ирина не хочет. Знаменитость наслаждается материнством.

На днях на Первом канале состоялась премьера пятого сезона музыкального шоу "Три аккорда". Ирина Медведева принимает участие в проекте. За время съемок программы актриса похудела на три килограмма. Артистка считает, что потеряла вес на нервной почве.

"В один день жюри могут тебя разгромить, сказав, что все ужасно, полная катастрофа, а в другой – одарить такими комплиментами, что ты порхаешь", – сообщила Ирина Медведева.

