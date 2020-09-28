Пьяный полицейский убил родных звезды сериала "След" и вышел сухим из воды

14 лет назад у Николая Токарева и его жены случилось большое горе. Супруга актера в одночасье потеряла обоих родителей. Звезда сериала "След", в свою очередь, лишилась отца.
В тот роковой вечер Николай и его избранница принимали родственников у себя. Немного погостив у молодых, тесть, теща и папа Токарева решили отправиться по домам на одном автомобиле.
"Пьяный водитель – сотрудник милиции – унес в один день их жизни, въехал в их машину", – поведал Токарев.
Звезда сериала "Шифр" отметила, что виновник ДТП вышел сухим из воды. "Дело замяли", - сказал Николай Токарев. Убивший семью артиста водитель не понес ответственности за свой поступок.
Говоря о страшной аварии, лишившей его близких, Николай Токарев вспоминает резонансный эпизод с участием Михаила Ефремова. Напомним, заслуженный артист России в начале лета спровоцировал ДТП, в котором погиб человек. Ефремову присудили восемь лет лишения свободы.
Токарев решение Фемиды поддерживает. То, что севший за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения актер получил реальный срок, он считает правильным. За подобные проступки, по мнению звезды сериала "Шифр", люди должны нести ответственность.
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