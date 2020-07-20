Марьяна Спивак сообщила о съемках новых эпизодов сериала "Шифр"

Поклонников детективной теленовеллы ожидает приятный сюрприз. Продолжение сериала "Шифр" скоро выйдет на экраны.

О старте съемок новых эпизодов рассказала исполнительница главной роли, актриса Марьяна Спивак. Знаменитость продемонстрировала коллаж, собранный из снимков с площадки.

По словам звезды сериала "Шифр", пандемия совсем не облегчила жизнь киноделам. Все работники вынуждены носить медицинские перчатки и маски, пользоваться антисептиками для рук и постоянно измерять температуру тела.

Марьяна пошутила, что коллег, прячущих половину лица под маской, узнает с легкостью. Участники съемочного процесса сроднились настолько, что с закрытыми глазами определяют, кто есть кто.

Напомним, что сериал "Шифр" вышел на экраны в марте 2019 года. Первый сезон исторического детектива состоял из 16 эпизодов.

Теленовелла сразу завоевала любовь аудитории. Зрители начали интересоваться продолжением проекта еще до завершения первой части. По словам режиссера картины Веры Сторожевой, уже на четвертый день после премьеры ей предложили взяться за второй сезон.

Сюжет сериала "Шифр" разворачивается в 50-е годы прошлого столетия. В центре событий – четыре женщины, их связывает военное прошлое. Ирина, Анна, Софья и Катерина – феноменально одаренные личности. Благодаря способностям к аналитическому мышлению дамы раскрывают самые запутанные преступные дела.