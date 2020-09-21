Мурашки по коже: вид Аксеновой в гробу вызвал шок

Актриса испугала поклонников. Любовь Аксенова легла в гроб.

Накануне звезда отечественного кино и сериалов участвовала в съемках очередного проекта. Творческий коллектив работал над созданием сцены похорон. В этом эпизоде Любовь Аксенова лежит в гробу.

В личном микроблоге знаменитость опубликовала жуткое селфи. Актриса запечатлела себя на атласной подушке. Любовь облачена в черное платье.

"Гроб, на удивление, оказался очень удобным местом", - поделилась впечатлениями Аксенова.

Артистка призналась, что не успела отдохнуть после возвращения с "Кинотавра". Знаменитость отметила, что готова была заснуть с открытыми глазами прямо в гробу.

От фото Аксеновой у подписчиков волосы встали дыбом, а по коже побежали мурашки. Фанаты считают, что подобные съемки могут навлечь беду. Многие артисты отказываются от участия в подобных сценах из-за суеверий. Судя по всему, Любовь Аксенова не из робкого десятка.

"Говорят, это плохая примета (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Капец 🙈 даже лайкнуть не могу такое 😬", "Наталья Варлей сыграла в гробу в ужастике"Вий", слава богу по сей день жива, здорова!", "Боже не пугайте так", "Ничего смешного Люба", – переживали за Любовь Аксенову пользователи Сети.