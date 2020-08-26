Потеря работы и предательство мужа: новая роль Любови Аксеновой

В центре сюжета картины героиня по имени Настя. Она дизайнер-архитектор. Внезапно персонаж лишается работы, которую обожает. Параллельно рушится семья девушки: муж Насти изменяет с ее подругой. Героиня на грани отчаяния.
Персонаж сериала "Настя, соберись!" начинает общаться со своими субличностями. Несколько "Насть" начинают бороться между собой.
По словам исполнительницы главной роли Любови Аксеновой, Настя – сообразительна и талантлива, но слишком в себе неуверена. Ситуация заставляет героиню бросить вызов миру и самой себе. Сериал "Настя, соберись!" повествует о взрослении. Картина будет близка и понятна любой женщине.
Роль матери главной героини сыграла Юлия Ауг. Также в картине приняли участие: Светлана Камынина, Вера Строкова, Маргарита Аброськина, Алина Алексеева. Режиссером ленты выступает Вера Смолина.
Премьера сериала "Настя, соберись!" назначена на осень 2020 года. Картину будут транслировать в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD. Всего создатели готовят десять серий хронометражем в 30 минут каждая.
Шоураннер проекта Константин Майер поведал, что героиня сериала "Настя, соберись!", принимая сложное решение, обращается к своему внутреннему миру. Зрители могут увидеть, как субличности персонажа, в исполнении разных актрис, пытаются управлять ситуацией.
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