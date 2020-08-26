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Сериалы
Потеря работы и предательство мужа: новая роль Любови Аксеновой

Потеря работы и предательство мужа: новая роль Любови Аксеновой

Любовь Аксенова. Фото: instagram.com/im_lyubovaksenova
В Москве начались съемки сериала "Настя, соберись!". Главную роль в теленовелле из десяти серий сыграла звезда "Мажора" Любовь Аксенова.
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В центре сюжета картины героиня по имени Настя. Она дизайнер-архитектор. Внезапно персонаж лишается работы, которую обожает. Параллельно рушится семья девушки: муж Насти изменяет с ее подругой. Героиня на грани отчаяния.

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Персонаж сериала "Настя, соберись!" начинает общаться со своими субличностями. Несколько "Насть" начинают бороться между собой.

По словам исполнительницы главной роли Любови Аксеновой, Настя – сообразительна и талантлива, но слишком в себе неуверена. Ситуация заставляет героиню бросить вызов миру и самой себе. Сериал "Настя, соберись!" повествует о взрослении. Картина будет близка и понятна любой женщине.

Роль матери главной героини сыграла Юлия Ауг. Также в картине приняли участие: Светлана Камынина, Вера Строкова, Маргарита Аброськина, Алина Алексеева. Режиссером ленты выступает Вера Смолина.

Премьера сериала "Настя, соберись!" назначена на осень 2020 года. Картину будут транслировать в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD. Всего создатели готовят десять серий хронометражем в 30 минут каждая.

Шоураннер проекта Константин Майер поведал, что героиня сериала "Настя, соберись!", принимая сложное решение, обращается к своему внутреннему миру. Зрители могут увидеть, как субличности персонажа, в исполнении разных актрис, пытаются управлять ситуацией.

Автор: 26 августа 2020, 10:50 Источник: Vokrug.tv ✓ Надежный источник
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