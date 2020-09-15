Охлобыстин высказался о возвращении сериала "Интерны"

По словам знаменитости, в 2015 году творческий коллектив теленовеллы принял решение завершить съемки. Двигать сюжет дальше казалось невозможным.
"К нам так хорошо люди относились все эти пять с половиной лет, что нам не хотелось никого разочаровывать", – сказал Иван Охлобыстин.
Сериал "Интерны" артист назвал "курицей, которая несла золотые яйца". Иван благодарен продюсерам, которые согласились закрыть проект, несмотря на его прибыльность.
Охлобыстин рад, что он и его коллеги остались в памяти зрителей людьми "нормальными". О творческом коллективе ситкома не говорили гадостей. Снимать продолжение никто не будет.
Также Иван Охлобыстин сообщил, что всегда играет самобытных персонажей. Это, по словам артиста, "косяк по карме". Много лет назад в фильме "Нога" он сыграл нестандартного героя, этим и запомнился. Теперь зрители и режиссеры воспринимают его только таким. "Но я не сетую, каждый хорош на своем месте", - сказал актер. Охлобыстину дают роли сказочных персонажей: волшебников, дьявольских героев, гениальных безумцев.
Напомним, сериал "Интерны" транслировался на ТНТ с 2010 по 2016 год. Лента рассказывала о буднях молодых медиков. Руководителем героев был Андрей Евгеньевич Быков – харизматичный опытный доктор. Эту роль исполнил Иван Охлобыстин.
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