Асмус не может связать и двух слов на съемочной площадке

Звезда скандального фильма "Текст" около месяца была в командировке. Кристина Асмус снималась в новом проекте канала ТНТ "Золото Геленджика". Коллегами актрисы стали Иван Охлобыстин и Тимур Родригес.
Из-за продолжительных съемок звезда даже не попала на первый в жизни дочери школьный звонок. Теперь Кристина Асмус с головой ушла в работу.
По возвращении актриса сразу же отправилась в театр Ермоловой. Напомним, Асмус служит в труппе уже 8 лет.
Видимо Кристина Асмус так усердно работала, что регулярные съемки не прошли бесследно. Она потеряла голос.
"Голоса нет вообще! Больно даже шептать. Адски сорвала на ежедневных репетициях в театре. А завтра важная съемка, где нет возможности переозвучить", – посетовала актриса.
Кристина Асмус даже обратилась к подписчикам с мольбой о помощи. Актриса требует подсказать секрет реанимации голоса.
Многочисленная аудитория поспешила дать несколько рекомендаций своему кумиру. В ход пошли народные рецепты, лекарства и имена знаменитых врачей.
Можно предположить, что Кристина еще несколько дней не выйдет на сцену театра и не порадует поклонников своим присутствием в спектакле.
Стоит отметить, несмотря на то, что в столице уже давным-давно были сняты карантинные меры, в Санкт-Петербурге только несколько дней назад театры смогли распахнуть свои двери.
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