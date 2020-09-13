Асмус не может связать и двух слов на съемочной площадке

Кристина Асмус столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. На этот раз артистка потеряла голос. Накануне важной съемки Асмус не смогла проронить и слова.

Звезда скандального фильма "Текст" около месяца была в командировке. Кристина Асмус снималась в новом проекте канала ТНТ "Золото Геленджика". Коллегами актрисы стали Иван Охлобыстин и Тимур Родригес.

Из-за продолжительных съемок звезда даже не попала на первый в жизни дочери школьный звонок. Теперь Кристина Асмус с головой ушла в работу.

По возвращении актриса сразу же отправилась в театр Ермоловой. Напомним, Асмус служит в труппе уже 8 лет.

Видимо Кристина Асмус так усердно работала, что регулярные съемки не прошли бесследно. Она потеряла голос.

"Голоса нет вообще! Больно даже шептать. Адски сорвала на ежедневных репетициях в театре. А завтра важная съемка, где нет возможности переозвучить", – посетовала актриса.

Кристина Асмус даже обратилась к подписчикам с мольбой о помощи. Актриса требует подсказать секрет реанимации голоса.

Многочисленная аудитория поспешила дать несколько рекомендаций своему кумиру. В ход пошли народные рецепты, лекарства и имена знаменитых врачей.

Можно предположить, что Кристина еще несколько дней не выйдет на сцену театра и не порадует поклонников своим присутствием в спектакле.

Стоит отметить, несмотря на то, что в столице уже давным-давно были сняты карантинные меры, в Санкт-Петербурге только несколько дней назад театры смогли распахнуть свои двери.