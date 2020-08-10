Фото похудевшей звезды "Игры престолов" Эмилии Кларк в бикини попали в Сеть

Вместе с друзьями артистка проводит время в городе Амальфи. Репортеры заметили звезду и ее приятеля на пристани. Эмилия Кларк и ее спутник мило беседовали.
Затем звезда сериала "Игра престолов" отправилась на прогулку на яхте. Погода, судя по фото, была отличная, молодые люди загорали и купались.
Папарацци удалось сфотографировать Эмилию Кларк в полосатом бикини. Отметим, что звезда "Игры престолов" значительно сбросила вес. Возможно, 33-летняя артистка похудела для новой роли.
К слову, в перерывах между купаниями знаменитость не выпускала из рук книгу. Кларк обожает читать и использует любую свободную минуту, чтобы погрузиться в действие очередного романа.
Напомним, что в конце июня Эмилию Кларк заметили в компании нового кавалера. Артистка проводила время с 36-летним помощником режиссера Томом Тернером. Экранная Дейенерис и ее спутник выгуливали питомцев и вели оживленный разговор. Эмилии и Тому приписывают роман.
Ранее, общаясь с журналистами, звезда сериала "Игра престолов" призналась, что мечтает о семье. С 2010 года Эмилия Кларк встречалась с комиком Сетом Макфарлейном. По слухам, в 2018 году у актрисы был короткий роман с режиссером Чарли Макдауэллом.
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