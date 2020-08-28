Эмилия Кларк о съемках в "Игре престолов": Женщинам на площадке приходилось нелегко

По словам знаменитости, ее коллеги мужского пола, носили более комфортные костюмы. Например, во время съемок в жаркую погоду артисты, играющие членов "Ночного дозора", носили с собой специальные приспособления для охлаждения.
"К их шубам прикрепляли маленький насос с генератором, который закачивал холодную воду в небольшие трубы", – сообщила Эмилия.
Кларк добавила, что актрисам такие устройства не давали. Единственное, что разрешали сделать Эмилии, – чуть-чуть приподнять локоны парика. Чтобы хоть как-то облегчить себе задачу, артистка прикладывала пакеты наполненные льдом к голове.
Отметим, что Кларк не единственная звезда "Игры престолов", которая жаловалась на условия работы в теленовелле. Ранее исполнительница роли Миссандеи, Натали Эммануэль, рассказала, что один из актеров публично позволил себе пошлый комментарий на ее счет. За нее вступилась только Эмилия Кларк. В тот момент актрисы были единственными девушками на площадке, поэтому старались поддерживать друг друга.
Напомним, сериал "Игра престолов" завершился в мае 2019 года. Свет увидело восемь сезонов картины. Последнюю часть фанаты теленовеллы считают неудачной. Поклонники подписывают петиции о ее пересъемке.
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