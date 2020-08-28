Эмилия Кларк о съемках в "Игре престолов": Женщинам на площадке приходилось нелегко

Актриса Эмилия Кларк рассказала, что на съемках знаменитой теленовеллы мужчины получали больше преимуществ. Женщинам на площадке сериала "Игра престолов" приходилось сложнее.

По словам знаменитости, ее коллеги мужского пола, носили более комфортные костюмы. Например, во время съемок в жаркую погоду артисты, играющие членов "Ночного дозора", носили с собой специальные приспособления для охлаждения.

"К их шубам прикрепляли маленький насос с генератором, который закачивал холодную воду в небольшие трубы", – сообщила Эмилия.

Кларк добавила, что актрисам такие устройства не давали. Единственное, что разрешали сделать Эмилии, – чуть-чуть приподнять локоны парика. Чтобы хоть как-то облегчить себе задачу, артистка прикладывала пакеты наполненные льдом к голове.

Отметим, что Кларк не единственная звезда "Игры престолов", которая жаловалась на условия работы в теленовелле. Ранее исполнительница роли Миссандеи, Натали Эммануэль, рассказала, что один из актеров публично позволил себе пошлый комментарий на ее счет. За нее вступилась только Эмилия Кларк. В тот момент актрисы были единственными девушками на площадке, поэтому старались поддерживать друг друга.

Напомним, сериал "Игра престолов" завершился в мае 2019 года. Свет увидело восемь сезонов картины. Последнюю часть фанаты теленовеллы считают неудачной. Поклонники подписывают петиции о ее пересъемке.