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Сериалы
Отвел в сторонку и напомнил, что женат: Добронравов осадил флиртующую Кравченко

Отвел в сторонку и напомнил, что женат: Добронравов осадил флиртующую Кравченко

Федор Добронравов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
11 сентября звезде сериала "Сваты" исполняется 59 лет. Федор Добронравов – востребованный актер, образцовый муж, хороший отец и дедушка.
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Массовый зритель знает и любит артиста по роли в культовом сериале "Сваты". В теленовелле Федор Добронравов исполнил роль колоритного Ивана Будько. Отметим, что авторы проекта "Сваты" создавали харизматичного героя специально под артиста.

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 Татьяна Эдуардовна Кравченко

Татьяна Эдуардовна Кравченко актриса

 Федор Викторович Добронравов

Федор Викторович Добронравов актер

Экранной женой актера в сериале много лет является Татьяна Кравченко. Татьяна и Федор обожают работать вместе. Говорили даже, что артистка влюблена в коллегу по цеху. Дескать, ради Добронравова Кравченко привела себя в форму.

Злые языки шептались, мол, внимание артистки так надоело исполнителю роли Ивана Будько, что тот не выдержал. Якобы Добронравов отвел флиртующую Кравченко в сторонку и напомнил, что женат и в браке счастлив.

Сама Татьяна Кравченко в одном из интервью признавалась, что любит коллегу по сериалу "Сваты", правда, как друга. По словам актрисы, на площадке ее экранный муж делает все, чтобы в кадре она смотрелась наилучшим образом.

Много лет назад артистка была замужем. От этих отношений у Кравченко есть взрослая дочь. По словам Татьяны, на личной жизни она давно поставила крест. "Не нужно мне сейчас никаких романов – ни с молодым, ни со старым, ни с богатым, ни с умным", – заявляла звезда сериала "Сваты".

Между тем Федор Добронравов женат более 30 лет. Избранница актера, Ирина, от мира кино далека. Артист сериала "Сваты" не раз говорил, что многим обязан жене. Ирина поддерживала Федора в самые сложные моменты, позволяла полностью сосредоточиться на карьере, не отвлекаться на бытовые вопросы и воспитание детей.

Напомним, Федор Добронравов вырастил двух сыновей – Виктора и Ивана. Оба пошли по стопам отца. У звезды сериала "Сваты" уже три внучки.

Автор: 11 сентября 2020, 16:25 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник

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