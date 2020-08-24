Звезда сериала "Сваты" Татьяна Кравченко в коротком наряде показала ножки

Звезда сериала "Сваты" проводит последние летние деньки за городом. Фото Татьяны Кравченко заряжают поклонников отличным настроением.

В любимом многими ситкоме "Сваты" артистка играет Валентину Петровну Бутько – простую деревенскую женщину с мягким сердцем и юношеским задором. В реальной жизни Татьяна Кравченко чем-то похожа на своего персонажа. Как и ее героиня, артистка никогда не унывает и излучает оптимизм.

На свежих фото, которые появились в фан-аккаунте артистки, Кравченко выглядит очень счастливой. Видимо, отдых на природе пошел знаменитости на пользу. Татьяна позирует на фоне цветов клематиса. Звезда сериала "Сваты" облачена в короткую хлопковую фиолетовую тунику. Знаменитость продемонстрировала загорелые ножки. Образ актрисы дополняют "очки-телевизоры" – модный в этом сезоне аксессуар.

Пользователи Сети от снимка звезды сериала "Сваты" пришли в восторг. "Любимая всей нашей семьей актриса!!! Хорошего дня и побольше вам классных ролей!!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Здоровья вам!!! Вы наша любимая и обожаемая актриса. 🌹🌹🌹Побольше вам ролей!", "Любимой актрисе самого крепкого здоровья, удачи и огромного личного счастья!❤️❤️❤️🙋🏻💐", – написали фанаты.

Напомним, что съемки седьмого сезона сериала "Сваты" были заморожены из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ранее исполнитель главной роли Федор Добронравов сообщил, что работа над теленовеллой возобновится не раньше 2021 года.