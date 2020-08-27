Как родные поступили с прахом звезды сериала "Тест на беременность"

Актриса Ирина Безрукова сообщила, как и где провожали в последний путь звезду сериала "Тест на беременность". Актер Сергей Куницкий, которому недавно исполнилось 35 лет, скончался от проблем с сердцем 12 августа.

По словам Безруковой, она очень хорошо знала Куницкого. Артисты дружили более десяти лет. Именно Ирина помогла Сергею получить место в труппе Московского Губернского театра. По словам артистки, устроить коллегу в учреждение было легко, ведь Куницкий – профессионал с широким диапазоном.

Прощание со звездой сериала "Тест на беременность" состоялось в городе Темрюк на западе Краснодарского края. Проводить Сергея приехали многие его коллеги, например, заведующая труппой Алина Ивах и директор театра Лариса Вильясте. Все те, кто остались в Санкт-Петербурге, отдельно собрались на девятый день, чтобы вспомнить, каким замечательным человеком и артистом был Куницкий.

Из Темрюка тело артиста отправили в Одессу. Много лет назад актер уехал из Украины. Там живут его мама, папа и другие родственники.

Сергея Куницкого кремировали. Прах знаменитости развеяли над Черным морем – об этом Сергей просил родных еще при жизни.

У артиста остались супруга и дочь. Друзья и коллеги уже оказали семье звезды сериала "Тест на беременность" финансовую поддержку.

По словам Ирины Безруковой, Сергей Куницкий был душой коллектива и имел невероятное чувство юмора. Коллеги будут помнить артиста как светлого, замечательного человека.