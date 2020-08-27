Как родные поступили с прахом звезды сериала "Тест на беременность"

По словам Безруковой, она очень хорошо знала Куницкого. Артисты дружили более десяти лет. Именно Ирина помогла Сергею получить место в труппе Московского Губернского театра. По словам артистки, устроить коллегу в учреждение было легко, ведь Куницкий – профессионал с широким диапазоном.
Прощание со звездой сериала "Тест на беременность" состоялось в городе Темрюк на западе Краснодарского края. Проводить Сергея приехали многие его коллеги, например, заведующая труппой Алина Ивах и директор театра Лариса Вильясте. Все те, кто остались в Санкт-Петербурге, отдельно собрались на девятый день, чтобы вспомнить, каким замечательным человеком и артистом был Куницкий.
Из Темрюка тело артиста отправили в Одессу. Много лет назад актер уехал из Украины. Там живут его мама, папа и другие родственники.
Сергея Куницкого кремировали. Прах знаменитости развеяли над Черным морем – об этом Сергей просил родных еще при жизни.
У артиста остались супруга и дочь. Друзья и коллеги уже оказали семье звезды сериала "Тест на беременность" финансовую поддержку.
По словам Ирины Безруковой, Сергей Куницкий был душой коллектива и имел невероятное чувство юмора. Коллеги будут помнить артиста как светлого, замечательного человека.
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