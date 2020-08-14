Обнародована причина смерти звезды сериала "Тест на беременность" Сергея Куницкого

Артист отдыхал на Тамани. 13 августа звезда кино и сериалов почувствовала недомогание. Сергей Куницкий жаловался на боль в груди. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие медики констатировали смерть.
Сообщается, что 35-летний Сергей Куницкий умер из-за оторвавшегося тромба. Кончина молодого актера стала громом среди ясного неба для его родных и коллег.
По словам артистки Галины Бокашевской, которая долгое время работала с актером на одной сцене, Сергей Куницкий был очень внимателен к своему здоровью. Более того, он был вынослив и даже занимался зимним плаванием. "Все просто в шоке, весь театр рыдает", – сказала Бокашевская.
Артист Антон Хабаров признался, что после трагедии не может прийти в себя. Он назвал Куницкого профессионалом своего дела и замечательным человеком. Сергей отличался веселостью, легкостью и удивительным чувством юмора. Антон добавил, что ему повезло работать с Сергеем на одной сцене.
Незадолго до смерти Сергей Куницкий опубликовал пост, призывающий заботиться об окружающей среде. Артист и группа единомышленников очистили пляж от мусора.
Популярные темы форума
как сварить спагети ,что-бы получилось вкусно?
Ефремов мухлюет ,с инфарктом
Ирина Меладзе заявила,что старый мужчина бегает за молодыми
Кем возомнил себя Лукашенко?
Я фигуристая, а он говорит полная
Традиционная семья (созданная Богом)не получается
Кто должен быть президентом Белоруссии?
Тест Лионы
Муж оказался бисексуалом
Зачем нам летать в Танзанию?