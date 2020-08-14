Обнародована причина смерти звезды сериала "Тест на беременность" Сергея Куницкого

Накануне не стало звезды сериала "Тест на беременность". О смерти актера Сергея Куницкого сообщили коллеги по Московскому Губернскому театру.

Артист отдыхал на Тамани. 13 августа звезда кино и сериалов почувствовала недомогание. Сергей Куницкий жаловался на боль в груди. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие медики констатировали смерть.

Сообщается, что 35-летний Сергей Куницкий умер из-за оторвавшегося тромба. Кончина молодого актера стала громом среди ясного неба для его родных и коллег.

По словам артистки Галины Бокашевской, которая долгое время работала с актером на одной сцене, Сергей Куницкий был очень внимателен к своему здоровью. Более того, он был вынослив и даже занимался зимним плаванием. "Все просто в шоке, весь театр рыдает", – сказала Бокашевская.

Артист Антон Хабаров признался, что после трагедии не может прийти в себя. Он назвал Куницкого профессионалом своего дела и замечательным человеком. Сергей отличался веселостью, легкостью и удивительным чувством юмора. Антон добавил, что ему повезло работать с Сергеем на одной сцене.

Незадолго до смерти Сергей Куницкий опубликовал пост, призывающий заботиться об окружающей среде. Артист и группа единомышленников очистили пляж от мусора.