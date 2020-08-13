Умерла звезда сериала "Тест на беременность"

Сергей Куницкий – популярный актер театра и кино. Новость о смерти артиста стала шоком для его фанатов и коллег.

Печальное известие о смерти Сергея Куницкого появилось на официальном сайте Московского Губернского театра, в труппе которого тот служил. "С прискорбием сообщаем, что вчера от нас ушел наш коллега, артист Сергей Куницкий. Талантливый артист, светлый, добрый человек, Сергей пришел в Московский Губернский театр с первых дней его существования и был одним из ведущих актеров труппы… Яркий, самобытный, с потрясающим чувством юмора и пластикой, – без него невозможно представить многие наши спектакли: Петя Трофимов в "Вишневом саде", Городулин в "На всякого мудреца довольно простоты", Курносый в "Энергичных людях", капуцин, Линьер и Ле Бре в "Сирано де Бержераке" – это лишь небольшой перечень его ролей", – отмечается в сообщении.

Сергею Куницкому было всего 35 лет. "Сережа! Любим, будем помнить, спасибо тебе за талант и человеческое тепло. Соболезнуем родным и близким, крепитесь…" – обращением к покойному завершилось официальное заявление театра. Остается только догадываться, что стало причиной неожиданного ухода популярного артиста.

Для поклонников и коллег смерть Сергея Куницкого стала настоящим ударом. Не может поверить в случившееся актер Антон Хабаров. "С утра позвонили, сказали что тебя не стало, до сих пор не могу прийти в себя... Горе. Сережа, прощай, мой дорогой. Ты был прекрасный человек и фантастический артист. Веселый, легкий, с удивительным чувством юмора. Это ужасно, что я не смогу тебя обнять в театре, и мы не сможем поговорить... Тем, кто видел тебя на сцене, очень повезло. А мне повезло, что ты был моим партнером в театре. Соболезную всем близким, сестре, маме, братьям и самым близким людям..." – обратился к покойному другу убитый горем артист.