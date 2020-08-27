Вскрылась пикантная переписка: Николаев оскандалился из-за любовницы

Тустугашева и Николаев стали парой несколько месяцев назад. Первое время отношения молодых людей были близки к идеалу, однако со временем страсть угасла. Алене показалось, что Иван охладел к ней, так как увлекся другой.
Подозрения девушки подтвердились, когда она нашла в телефоне артиста пикантную переписку. Иван Николаев общался Юлией Горщук – девушкой своего лучшего друга. Более того, Тустугашева выяснила, что ее избранник весь июнь жил в квартире любовницы.
Николаев обвинения возлюбленной отрицает. В студии ток-шоу "На самом деле" на Первом канале звезда сериалов заявила, что Тустугашева в прошлом пережила неудачный опыт отношений, поэтому теперь всегда ищет подвох. "У Алены развито воображение, которое граничит с шизофренией", – сказал Иван.
Крайне эмоционально на слова Тустугашевой отреагировала Горщук. Предполагаемая любовница артиста накинулась на Алену с кулаками и облила водой из стаканчика. Юля назвала невесту Ивана психически больной, дескать, шизофреничка пытается сорвать ее свадьбу и разлучить с женихом.
Горщук заявила, что в июне не могла проживать с Николаевым в одной квартире, так как в этот месяц находилась в Чебоксарах у мамы. Интересно, что родительница слова девушки не подтвердила. Женщина сообщила, что в последний раз видела наследницу на Новый год.
В студии программы "На самом деле" Иван Николаев прошел проверку на детекторе лжи. Полиграф показал, что артист действительно не был верен Алене Тустугашевой.
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