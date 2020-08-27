Потеряла зубы: Мария Кожевникова разбила лицо о чугунную батарею

Артистку, как оказалось, часто упрекают за ношение виниров. Многим кажется странным, что Мария Кожевникова, выступающая всегда за естественную красоту, установила фарфоровые накладки на зубы. Дескать, звезда сериала "Универ" сама не верит в то, что пропагандирует.
Между тем Мария сообщила, что в ее случае виниры – вынужденная мера. Много лет назад с артисткой произошел несчастный случай. Во время тренировки 12-летняя Кожевникова упала в обморок. Знаменитость ударилась лицом о чугунную батарею. В итоге она заработала перелом пальцев и осталась без передних зубов.
Долгое время Мария Кожевникова носила во рту штифты. Они маскировали отсутствие зубов, однако постоянно ломались. Как-то раз имплантат отвалился за три минуты до свидания. Сейчас у звезды сериала "Универ" стоят виниры, и она ими очень довольна.
Добавим, несколько недель назад Мария Кожевникова жаловалась на ухудшение самочувствия. На карантине из-за пандемии коронавируса у знаменитости начались проблемы со здоровьем. Актриса сдала ряд медицинских тестов, которые выявили нехватку витамина D. Дефицит возник на фоне постоянного нахождения дома.
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