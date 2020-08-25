"Удовольствие и упорство вперемешку": репетиция Боярской попала на видео

Артистка снимается в сериале "Седьмая симфония". Елизавета Боярская работает над ролью.

В кадре актриса будет самостоятельно играть на флейте. Музыкальный инструмент Елизавета освоила много лет назад. Перед съемками сериала "Седьмая симфония" знаменитость решила освежить навыки.

В личном микроблоге Елизавета опубликовала видео с репетиции. Артистка рассказала, что уже месяц в ее доме рядом со сценарием лежит кипа нот, и этот факт делает ее счастливой.

"Новая роль. Новые возможности. Новые задачи. Никаких поддавков, удовольствие и упорство вперемешку", – поведала Боярская.

Напомним, действия картины "Седьмая симфония" разворачиваются летом 1942 года в Ленинграде. Власти города собирают музыкантов для выполнения важной задачи. Оркестр должен исполнить композицию Дмитрия Шостаковича. Выступление будет транслироваться по радио.

Режиссером сериала "Седьмая симфония" выступает Александр Котт. В картине также снимаются Алексей Кравченко и Алексей Гуськов. В создании теленовеллы участвуют музыканты из Михайловского и Мариинского театров и Петербургской филармонии. По некоторым данным, сериал выйдет на экраны не ранее 2021 года на телеканале "Россия 1".