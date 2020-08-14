Звезда сериала "Мажор" Александр Обласов показал архивные снимки со свадьбы

Актер Александр Обласов и его супруга и коллега по цеху Елена Грук-Чернова отпраздновали годовщину свадьбы. Звезда сериала "Мажор" трогательно поздравила возлюбленную и показала фотографии с бракосочетания.

По словам Обласова, с супругой он счастлив уже год. Артист благодарит избранницу за то, что она всегда рядом. "Смотрим и летим в одну сторону", - написала звезда сериал "Мажор" в личном микроблоге, а после добавила, что в обществе любимой радуется каждому дню.

Елена Грук-Чернова на своей странице в "Инстаграм" тоже посвятила мужу несколько теплых слов. Актриса сообщила, что ей достался внимательный и заботливый супруг. Александра она назвала гениальным актером и человеком с красивой и открытой душой.

Рядом с возлюбленным Грук-Чернова чувствует себя как за каменной стеной. "С тобой некогда унывать! С тобой хорошо и весело!" - добавила зазноба звезды сериала "Мажор".

Отметим, что ранее Александр Обласов был женат на актрисе Ольге Озоллапине. Актер ушел от супруги, когда познакомился с Еленой Грук-Черновой. У Александра и Ольги есть общий сын. С бывшей женой артист сохранил теплые отношения ради ребенка.

Напомним, что в сериале "Мажор" Александр Обласов сыграл напарника героя актера Павла Прилучного. По словам Александра, после выхода теленовеллы на экраны ему постоянно пишут женщины – правда, не с целью знакомства. Девушки пытаются выйти на Прилучного, используя Обласова.