Звезда сериала "Мажор" Дмитрий Шевченко обнародовал постыдные причины развода

По словам Дмитрия, с будущей женой Александрой он познакомился в студенческие годы. Артист влюбился с первого взгляда. "Сразу понял, что она моя судьба", – отметила звезда сериала "Мажор".
Вскоре после первой встречи Шевченко и его зазноба расстались, однако спустя четыре года судьба вновь свела влюбленных. Окончив театральный институт, Дмитрий Шевченко уехал в Одессу. Артист стал частью местной труппы. На новом месте работы актер встретил Александру.
Спустя время пара официально оформила отношения. На штампе в паспорте настояла мама девушки. Свадьбу новобрачные не праздновали.
Звезда сериала "Мажор" не скрывает, что Александра в те годы была успешна в профессии. Девушка хорошо зарабатывала. Танцовщица даже снялась в клипе на песню Филиппа Киркорова "Зайка моя".
Дмитрий Шевченко не смог смириться с тем, что супруга приносит в дом больший доход. Артист злился из-за того, что его любимая дружит с богатыми и влиятельными людьми.
"Я в итоге спровоцировал наше расставание. Я ревновал и был не уверен в себе", – рассказал артист о постыдных причинах разрыва в студии программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".
Отметим, что после развода Дмитрий Шевченко шесть лет состоял в незарегистрированных отношениях с актрисой Марией Шалаевой. У пары есть общий сын Нестор. Позже у Дмитрия было много романов. Артист считает себя убежденным холостяком.
Напомним, в сериале "Мажор" актер Дмитрий Шевченко сыграл одну из главных ролей. Он перевоплотился в подполковника полиции Пряникова.
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