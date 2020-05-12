"Сын поднимал на Цывину руку": подруга поведала жуткие подробности

Говорят, Ирина Цывина незадолго до смерти пристрастилась к алкоголю. Ее приятельница рассказала, в каком жутком состоянии видела артистку.

18 апреля исполнился год со дня смерти Ирины Цывиной. Известие о кончине артистки стало громом среди ясного неба, ведь артистка была еще молода и не страдала от хронических заболеваний. Согласно официальной версии, Ирина Цывина скончалась от кардиомиопатии.

Однако не все близкие друзья артистки верят в это. Некоторые считают смерть Ирины Цывиной загадочной. Например, дизайнер Аида Гицба. "Мне позвонили соседи Иры, которые рассказали, что незадолго до смерти Ирины в квартире был шум… Увидев маму мертвой, Евгений (он первым обнаружил тело) вызвал участкового. Тот записал, что ему говорили. Думаю, что эту информацию надо серьезно проверять следственным органам" – сообщила подруга артистки.

По словам приятельницы, у Цывиной были проблемы с сыном. "Со слов Ирины, мне известно, что Женя поднимал на маму руку", – рассказала Гицба в разговоре с "Собеседником".

Еще ходили слухи, будто 55-летняя артистка пристрастилась к алкоголю на фоне затяжной депрессии. Приятельница подтвердила эту информацию. По ее словам, она даже просила продавцов из ближайшего магазина не продавать артистке спиртное.

"Запои Иры я связываю с ее одиночеством и невостребованностью. Когда я впервые застала Ирину в ужасном состоянии, то по-настоящему испугалась. Видела такое впервые!" – призналась подруга. По ее словам, Цывина сочетала алкоголь с таблетками.

Что касается последнего возлюбленного актрисы Дениса Сердюкова, то приятельница отзывается о нем положительно, хотя и убеждена, что Ирине Цывиной нужен был другой мужчина, "более авторитарный". При этом подруга считает, что у мужчины не было меркантильных целей в ее отношении. "Он ни на какое наследство не претендовал. Хотел бы что-то получить – женился бы, но он этого не делал", – отметила подруга актрисы.