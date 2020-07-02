Звезда сериалов Роман Маякин воссоединился с маленьким сыном

Артист и его возлюбленная София Кофман путешествовали за рубежом, когда Россия закрыла въезд для иностранных граждан. Избранницу Романа Маякина как гражданку Германии отказывались пропускать через границу и регистрировать на рейс.
Актер оставить возлюбленную не решался. Маякин три месяца провел на чужбине, где очень скучал по дому и меленькому сыну, родившемуся в прошлых отношениях. С наследником знаменитости приходилось общаться по видеосвязи.
Наконец звезда сериала "257 причин, чтобы жить" встретилась с отпрыском. О воссоединении с сыном Роман сообщил в личном микроблоге. Знаменитость опубликовала трогательное фото с мальчиком.
"Когда Хороший Парень выбрал тебя в качестве отца (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – прокомментировал снимок Маякин. Отметим, что артист очень редко выкладывает фотографии с наследником.
Подписчики поздравили Романа с долгожданной встречей. "С Возвращением) Большая благодарность Вам за участие в сериале "Психологини" Это было бомбезно 👌🔥👏👏", "Вы красавчик! Без бороды правда😊", "Наконец то он вас дождался!", "Слава богу 🙏, отец и сын воссоединились....Ну с возвращением вас, Роман, на Родину.... Вроде все потихоньку приходит в норму, правда не знаем надолго ли 🤗🤗🤘❤️🌹", – прокомментировали подписчики звезды сериала "257 причин, чтобы жить".
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