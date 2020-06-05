Роман Маякин и его возлюбленная застряли за границей: Уже три месяца

В начале марта знаменитость завершила все съемки и отправилась в отпуск в Азию. Путешествие было запланировано заранее. Роман Маякин и София Кофман побыли в Бангкоке, после этого отправились в Камбоджу. Звезда сериала "257 причин, чтобы жить" хотела посетить храмовый комплекс Ангкор-Ват.
По словам актера, приехав в комплекс, он и его возлюбленная очень удивились. В обычно наполненном туристами месте практически никого не было. Между тем Маякин подчеркивает, что речи о закрытии границ тогда не шло.
Когда Роман и София засобирались в Москву, Россия закрывал въезд для иностранных подданных. Кофман, как гражданку Германии, отказались регистрировать на рейс. Артист не стал возвращаться без возлюбленной.
Паре пришлось лететь в Сингапур. Там влюбленные немного успокоились, они были уверены, что в России карантин закончится очень быстро. К сожалению, отпуск Кофман и Маякина продолжается уже три месяца. "Когда завершится, непонятно", – призналась звезда сериала "257 причин, чтобы жить".
Эвакуационные рейсы актер и его зазноба пропустили, надеялись на скорое снятие ограничений. К тому же влюбленные решили, что туристы с детьми находятся в более уязвимом положении и им важнее попасть домой.
Роман Маякин не скрывает, что скучает по сыну. С наследником знаменитость общается по видеосвязи. Застряв на чужбине, актер понял, что не сможет остаться за границей на ПМЖ.
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