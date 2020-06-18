Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану

Картина Ларраина расскажет о непростом времени для невестки британской королевы. Это период, когда леди Диана поняла, что ее брак с принцем Чарльзом разрушен и необходимо развестись.
Пабло Ларраин уверен, что Кристен Стюарт идеально подходит на роль экс-невестки британского монарха. Артистка, по мнению режиссера, сочетает в себе хрупкость, таинственность и силу.
Съемки запланированы на начало 2021 года. Написать сценарий для фильма "Спенсер" доверили Стивену Найту. Продюсерами картины выступят Хуан де Диос, Пол Уэбстер, Джанин Джаковски, Джонас Дорнбах и Пабло Ларраин.
По словам режиссера фильма "Спенсер", история принцессы Дианы – сказка наоборот. "Когда кто‑то решает не быть королевой и говорит: "Я лучше уйду и буду собой", это большое решение", – рассудил Ларраин
Напомним, что поклонники королевской семьи Великобритании с нетерпением ожидают выхода пятого сезона сериала "Корона". Лента посвящена жизни и правлению Елизаветы II. Производством теленовеллы занимается компания Netflix.
В новой части монарха будет играть актриса Имельда Стонтон. Особую популярность она получила благодаря роли Долорес Амбридж в экранизациях "Гарри Поттера". Пятый сезон сериала "Корона", скорее всего, станет заключительным.
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