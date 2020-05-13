Принцесса Диана пошла на риск ради ночи с пляшущими геями

Принцесса Диана была не прочь забыть о протоколе и как следует повеселиться. Компанию невестке британской королевы иногда составляли звезды шоу-бизнеса.

Поговаривают, что в 80-х супруга принца Чарльза дружила с фронтменом Queen Фредди Меркьюри. Слухи о близости монаршей особы и рок-звезды муссировались много лет, однако так и не получили официального подтверждения.

Тем не менее, английская актриса Клео Рокос в своих мемуарах рассказала, что пересекалась с принцессой Дианой дома у Фредди Меркьюри. В тот вечер артистка, солист Queen, невестка королевы и комик Конни Эверетт вместе наслаждались сериалом "Золотые девочки".

После просмотра теленовеллы Рокос, Меркьюри и Эверетт засобирались в гей-клуб. Принцесса Диана захотела отправиться на вечеринку вместе с друзьями.

Приятели не хотели брать невестку королевы в злачное заведение. Артисты опасались, что Диану узнают, или, что еще хуже, сфотографируют. Подобная вылазка была риском, она могла обернуться для супруги принца публичным скандалом.

Все же Диана смогла уговорить Меркьюри. Фронтмен группы Queen даже разрешил невестке королевы нарядиться в некоторые из своих вещей. Диана облачилась в клубный пиджак, надела большую фуражку и массивные солнечные очки.

По словам Клео Рокос, даже переодевшись, Диана была похожа на себя. Артистка очень переживала, что супругу принца вычислят. Впрочем, посетители гей-клуба не обращали внимание на женщину в мужской одежде. Все присутствующие смотрели только на Фредди Меркьюри.

Принцесса Диана долго в заведении не задержалась. Немного повеселившись с пляшущими гостями клуба, она уехала во дворец.