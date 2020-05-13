Общая беда примирила принцев Гарри и Уильяма

Королевский эксперт Кэти Николл сообщила журналистам, что герцоги Сассекский и Кембриджский были вынуждены наладить друг с другом контакт. Отец молодых людей, принц Чарльз, в конце марта заразился коронавирусом. Болезнь родителя испугала Гарри и Уильяма.
Братья не забыли, как больно терять близкого человека, они до сих пор не смирились с потерей матери, принцессы Дианы, поэтому, опасаясь новой беды, решили сплотиться. Спустя время отец герцогов пошел на поправку. К тому времени отношения Гарри и Уильяма стали теплее.
"Я знаю, что Уильям и Гарри точно общаются по телефону. Они беседуют и по видеосвязи, они поздравляли родственников с днем рождения", - отмечает Кэти Николл.
На отношения августейших отпрысков благоприятно повлиял переезд принца Гарри в США. Когда герцог Сассекский сложил с себя полномочия и увез супругу Меган Маркл на другой континент, обстановка во дворце нормализовалась. Монаршее семейство немного отдохнуло от скандалов, связанных с Гарри и его зазнобой.
Напомним, отношения принца Уильяма с братом испортились после женитьбы последнего. Этому многое свидетельствовало. Например, минувшей осенью старший из сыновей принца Чарльза заявил, что он и его брат Гарри по жизни идут разными дорогами. Кроме того, на службе в Вестминстерском аббатстве Уильям и его супруга Кейт проигнорировали приветствие Меган и ее супруга.
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А вот эта чукча Екатерины Диденко, у которой муж погиб, посему до сих пор не на передовой и не лечит людей от коронавируса? Она же знатный фармацевт с дипломом отличницы или опять врёт и не краснеет?
Чиво Яна Рутковская такая скандальная дива по любой мелочи выражает недовольство в письменной форме ? Может надо быть проще?