Общая беда примирила принцев Гарри и Уильяма

Внуки Елизаветы II наконец зарыли топор войны. Принцы Гарри и Уильям вновь общаются.

Королевский эксперт Кэти Николл сообщила журналистам, что герцоги Сассекский и Кембриджский были вынуждены наладить друг с другом контакт. Отец молодых людей, принц Чарльз, в конце марта заразился коронавирусом. Болезнь родителя испугала Гарри и Уильяма.

Братья не забыли, как больно терять близкого человека, они до сих пор не смирились с потерей матери, принцессы Дианы, поэтому, опасаясь новой беды, решили сплотиться. Спустя время отец герцогов пошел на поправку. К тому времени отношения Гарри и Уильяма стали теплее.

"Я знаю, что Уильям и Гарри точно общаются по телефону. Они беседуют и по видеосвязи, они поздравляли родственников с днем рождения", - отмечает Кэти Николл.

На отношения августейших отпрысков благоприятно повлиял переезд принца Гарри в США. Когда герцог Сассекский сложил с себя полномочия и увез супругу Меган Маркл на другой континент, обстановка во дворце нормализовалась. Монаршее семейство немного отдохнуло от скандалов, связанных с Гарри и его зазнобой.

Напомним, отношения принца Уильяма с братом испортились после женитьбы последнего. Этому многое свидетельствовало. Например, минувшей осенью старший из сыновей принца Чарльза заявил, что он и его брат Гарри по жизни идут разными дорогами. Кроме того, на службе в Вестминстерском аббатстве Уильям и его супруга Кейт проигнорировали приветствие Меган и ее супруга.