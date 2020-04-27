Травмированная Энистон простила предательство близкого

Голливудская дива и звезда сериала "Друзья" забыла обиды на родителей. Дженнифер Энистон много лет прорабатывала детские травмы с психологом.

Актриса никогда не скрывала, что ее отношения с мамой и папой нельзя назвать образцовыми. По словам 51-летней знаменитости, долгое время она не могла избавиться от злости на них.

Звезда сериала "Друзья" в девять лет пережила развод родителей. Этот опыт был для Дженнифер крайне травмирующим. Уход папы, Джона Энистона, будущая артистка восприняла как предательство, ведь после расторжения брака тот забыл о дочери на целый год. Энистон много лет не разговаривала с отцом.

На фоне вспышки коронавирусной инфекции звезда сериала "Друзья" смягчилась. Она осознала, что может потерять родителя, не успев наладить отношения с ним. По словам источника, близкого к артистке, Энистон пошла на сближение с папой. "Она звонит ему каждый день", – цитирует инсайдера The Mail on Sunday.

Отметим, что с мамой, Нэнси Доу, у знаменитости тоже были проблемы. В интервью Дженнифер Энистон признавалась, что подростком не чувствовала ее поддержки. Более того, мать практически до нуля занизила ее самооценку.

Нэнси не пощадила дочь, когда та стала знаменитой. Доу выдала журналистам все секреты наследницы. Смотреть сериал "Друзья" онлайн можно на видеоплатформе ivi.ru.