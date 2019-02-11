Потерявшего сознание Стеблова вынесли с церемонии прощания
Стеблов был первым, кому дали слово на церемонии. "Трудно говорить „был“, но приходится смиряться. Сегодня странный день, мы прощаемся с товарищем… Сергей Юрьевич был синтетическим человеком: актер, режиссер, литератор – все это Юрский, он всегда был честен в своем творчестве и во всем был естественен", – отметил со сцены Евгений Юрьевич.
После народный артист почувствовал себя плохо. У него подкосились ноги, он потерял сознание. Присутствующие успели подхватить Стеблова. "Дайте воды", – кричали в зале.
Евгения Юрьевича вынесли в соседнее помещение. Медиков вызывать на стали. Об этом сообщает сайт "Комсомольская правда".
Напомним, сегодня, 11 февраля, в театре имени Моссовета все желающие смогли проститься актером Сергеем Юрским. Отдать последний долг покойному пришли актеры Егор Бероев, Ольга Остроумова, Евгений Стеблов, Кирилл Трубецкой, Авангард Леонтьев, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин, режиссер Сергей Женовач, адвокат Генри Резник, гендиректор Большого театра Владимир Урин, худрук Театра имени Пушкина Евгений Писарев, президент Музея изобразительных искусств Ирина Антонова.
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