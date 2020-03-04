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Сериалы

Врач предупредил замученного Бурунова о грядущих проблемах

Сергей Бурунов. Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Зыков Кирилл
Звезда сериалов "Полицейский с Рублевки", "Содержанки", "Ивановы-Ивановы" Сергей Бурунов появился на вручении премии "Чертова дюжина". По свидетельствам очевидцев, артист выглядел переутомившимся.
прочитано 179 раз

Сергей Бурунов появился на мероприятии по делу. Он приехал забрать награду, которую присудили его друзьям – коллективу "Би-2". Музыканты победили в номинации "Лучшая группа".

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 Сергей Александрович Бурунов

Сергей Александрович Бурунов актер

Гости обрадовались звезде российских сериалов. Сергея окружили поклонники, каждый просил совместное фото и автограф. Бурунов никому не отказал.

Артист старался выглядеть дружелюбным, улыбался, но все равно казался уставшим. Было заметно, что перед камерами ему некомфортно. Как только представилась возможность, замученный Бурунов удалился восвояси.

Журналисты заметили на лице Сергея не только гримасу усталости, но и странные высыпания. Лоб и виски артиста покрывали прыщи.

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Публикация от ФАН ГРУППА СЕРГЕЯ БУРУНОВА (@burunov_fan)

По словам дерматолога-косметолога Анны Тумановой, акне в таком возрасте (актеру 42 года) – редкость, поэтому, скорее всего, речь идет о серьезном сбое в организме. Если высыпание появились на лбу, нужно обследовать кишечник и пересмотреть пищевые привычки.

Возможно, Сергею Бурунову стоит исключить из рациона жареное, копченое и соленое. Прыщи в височной области сигнализируют о проблемах с желчным пузырем, селезенкой или лимфотоком. "Не хочу пугать Сергея, но воспаления в этих местах порой свидетельствуют и о застое желчи, и о дискинезии", – цитирует доктора "Экспресс газета".

4 марта 2020, 10:54
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